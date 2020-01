Alessandro Legora, un fashion brunch per presentare le nuove collezioni

Il primo appuntamento dell’anno con la moda 2020 è con Alessandro Legora per il Fashion Brunch di domenica 12 gennaio, ore 11.30. Negli spazi industriali di Mariglianella dove ha sede la sua azienda infatti andrà in scena la sfilata di presentazione delle collezione Fall Winter2020/21 delle tre linee ormai consolidate del couturier napoletano: Alessandro Legora, Atelier Legora e Atelier Legora Bridal. Tre linee con tre identità diverse ma tutte concepite per una donna dalla forte personalità, guerriera, multitasking, una donna che ama stare al centro dell’attenzione senza mai rinunciare alla sua femminilità. Comune denominatore di queste collezioni è il colore che risulta protagonista by day e by night, affiancandosi così al distintivo black & white di Legora. Il daywear firmato Alessandro Legora riporta prepotentemente alla ribalta i volumi squadrati, comodi, e introduce la maglieria in cachemire di cui le tute sono la sua massima rappresentazione; sfilano cappotti di taglio comodo con dettagli in pelliccia ed ecopelliccia, tubini strizzati resi grintosi dalla zip a vista; ritornano le camicie in cotone indossate alla garconne sotto giacche maschili o con pullover di cachemire. Un look comodo ma femminile che si ritrova anche nelle occasioni eleganti con gli abiti da sera di Atelier Legora dove spiccano linee sinuose ed aderenti ad esaltare le forme. Anche qui si parla di grandi ritorni come quello della spallina insellata removibile che ha cavalcato le tendenze egli anni ‘70-‘80. Ricompare la ciniglia di velluto su volumi aderenti e drappeggiati, impreziositi da fibbie gioiello realizzate appositamente per Legora da artigiani del mestiere. Irresistibili i mini abiti in misto seta e duchesse con scenografiche costruzioni sulle spalle. Protagoniste anche le maglie in paillettes anni 80 nei colori bronzo, rosa cipria everde bottiglia. E’ ufficiale dunque: il prossimo inverno se ne vedranno di tutti i colori, e a tutte le ore! Ma c’è un altro protagonista indiscusso di questa collezione, sua maestà il capospalla, declinatoin diverse forme, vedi alla voce di giacca tailleur da ufficio portata su pantaloni di pelle; tailleur in cady con risvolti in raso e per le più fashion, tailleur in tessuto tecnico elasticizzato super colorato. Per le amanti della pelliccia se ne vedranno delle bellissime, sia vere che ecologiche proposte in vari modelli anni ’80 e, ovviamente, coloratissime con una palette di colori che spazia dal grigio antracite all’azzurro. La linea Bridal propone per il grande giorno abiti romantici e femminili per tutte le spose, caratterizzati da gonne con tanti strati di tulle ma anche notevoli scollature sulla schiena oppure su décolleté,con ricami che creano un sensuale gioco di vedo-non vedo: tutto questo evidenzia la maestria che sta dietro questa linea artigianale e semisartoriale sia nella manodopera che nei tessuti lavorati interamente a mano. Inoltre, la caratteristica della sposa Legora è che viene seguita passo passo dallo stilista impegnato ad accontentarla su qualsiasi richiesta di personalizzazione dell’abito.