Alessandro Londi confermato presidente della Federazione italiana imprenditori sportivi

L’Assemblea nazionale della Fiis – Federazione Italiana Imprenditori Sportivi, socio fondatore insieme ad Asc della Confederazione Italiana dello Sport – Confcommercio Imprese per l’Italia, ha rieletto Alessandro Londi in qualità di presidente, confermandolo alla guida della Federazione per il nuovo mandato. La riconferma, che si inserisce in un più ampio percorso di rinnovamento avviato anche all’interno della Confederazione Italiana dello Sport, costituisce un riconoscimento del lavoro svolto e un nuovo punto di partenza per la valorizzazione del comparto sportivo, attraversato da profondi cambiamenti.

“Continuare a guidare Fiis in questa fase è per me un grande onore – ha affermato Londi a margine della rielezione – ma soprattutto una responsabilità verso migliaia di imprese e professionisti che ogni giorno fanno vivere lo sport italiano. Oggi servono strumenti concreti, regole chiare e una rappresentanza capace di accompagnare davvero le realtà sportive sui territori. Fiis deve essere un punto di riferimento forte e credibile, capace di rappresentare le esigenze reali degli imprenditori sportivi e di offrire risposte concrete. È il momento di aprire una nuova stagione, in cui la Federazione, la Confederazione dello Sport, Asc e Confcommercio lavorino insieme per dare allo sport italiano il valore e il futuro che merita”.

Nella sua agenda di mandato, Londi individua alcune priorità decisive, tra cui il rilancio del ruolo dell’impresa sportiva quale attore economico e sociale di primo piano; il rafforzamento della collaborazione con la Confederazione dello Sport – Confcommercio, attraverso servizi, consulenze e tutela sempre più qualificati e la costruzione di una Rete Fiis, un nuovo ecosistema capace di mettere in relazione imprese, professionisti e fornitori del settore.