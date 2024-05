Alessandro Magnino alla direzione di Vodafone Business Italia

Alessandro Magnino è designato come nuovo direttore di Vodafone Business Italia e ha anche assunto un ruolo nel comitato esecutivo dell’azienda. Dopo aver conseguito la laurea in Economia presso l’Università degli Studi di Torino, inizia il suo percorso professionale nel 2012 entrando a far parte di Vodafone. Prima di ciò, accumula esperienza lavorativa presso Nokia e come consulente del Gruppo Value Partners. Durante il suo tempo in Vodafone, Magnino assume progressivamente incarichi di crescente responsabilità, principalmente nell’ambito del marketing e delle vendite. Guida, inoltre, Vodafone Global Enterprise Southern Europe, supervisando gli account delle multinazionali in sei regioni geografiche. Nel 2021, è promosso a capo di Vodafone Global Enterprise Italy & Public Sector di Vodafone Italia, assumendo la responsabilità dello sviluppo commerciale dei segmenti delle grandi aziende multinazionali e della pubblica amministrazione.