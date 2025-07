Alessandro Manfredini confermato presidente di Aipsa, l’associazione dei security manager

Aipsa, Associazione italiana professionisti security aziendale, riunitasi in assemblea lunedì 30 giugno, presso la Fondazione Aem a Milano, ha confermato Alessandro Manfredini (direttore di Group Security e Cyber Defence del Gruppo A2A) alla presidenza dell’ Associazione per il prossimo triennio 2025-2028. Riconfermati anche Angelica Cestari alla vicepresidenza e Daniele Gulinatti come segretario. Ali na Dorosenco (già consigliera) assumerà, invece, l’incarico di tesoriere. Il rinnovo delle principali cariche associative si fonda su una scelta di dare continuità strategica e coerenza istituzionale. La scelta di confermare gli incarichi nasce anche dall’esigenza di garantire piena attuazione ai progetti già avviati, molti dei quali richiedono un orizzonte temporale a medio termine per raggiungere l’efficacia potenziale. Tra questi, uno su tutti è l’Osservatorio Security Risk, promosso da AIPSA, in collaborazione con The European House – Ambrosetti, strategicamente volto a monitorare e analizzare l’evoluzione dei rischi, con particolare riferimento a tutto il dominio di cyber security.

Alessandro Manfredini, nato a Bra nel 1973, è presidente di Aipsa – dal luglio 2022. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” e in Scienze della Sicurezza interna ed esterna all’Università “Tor Vergata” di Roma, ha maturato un decennio di esperienza come Ufficiale dei Carabinieri. Successivamente ha ricoperto ruoli di rilievo nella sicurezza aziendale, tra cui security manager del Gruppo Editoriale L’Espresso e direttore della sicurezza aziendale e dei servizi generali di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori. Ha fondato AlfaMike Consulting, società di consulenza strategica in gestione dei rischi e, dal 2016, è direttore di Group Security e Cyber Defence del Gruppo A2A, dal 2017 amministratore unico di A2A Security e dal 2024 consigliere di amministrazione di A2A Smart City e A.E.B. Gruppo a2a.

Con il prossimo triennio, Aipsa si propone di rafforzare il riconoscimento della figura del security manager nel panorama aziendale e normativo italiano. L’Associazione continuerà a rappresentare e supportare i professionisti della security, promuovendo allo stesso tempo una maggiore consapevolezza del ruolo valoriale che queste figure ricoprono all’interno delle organizzazioni private e pubbliche. Uno dei cardini fondamentali sui quali l’associazione continuerà a impegnarsi è la formazione, perfezionando i momenti di esercitazione e confronto pratico, per preparare i security manager italiani alle sfide normative, tecnologiche e geopolitiche attuali. Una particolare attenzione verrà dedicata alle nuove generazioni: la professione del security manager rappresenta oggi un percorso professionale stimolante, ma per il quale è implicitamente richiesto un aggiornamento e una specializzazione continua, per stare al passo con le trasformazioni tecnologiche e le costanti innovazioni del settore.

Il nuovo Consiglio Direttivo, nominato durante l’Assemblea, sarà in carica per i prossimi 3 anni e ne fanno parte: