Alessandro Mutinelli, presidente e Ad del gruppo IWB, nel Consiglio dell’Unione italiana vini

Italian Wine Brands gruppo leader nell’export di vini italiani e prima azienda italiana quotata del settore, annuncia che Alessandro Mutinelli, presidente e Ad del Gruppo, è stato nominato consigliere dell’Unione Italiana Vini, l’Associazione italiana delle imprese del vino. “Questa nomina – si legge in una nota – rappresenta un importante traguardo sia per Alessandro Mutinelli, che vede riconosciuti il suo impegno e la sua visione imprenditoriale nel promuovere il vino italiano a livello nazionale e internazionale, sia per IWB, che ora acquisisce un ruolo di rilievo all’interno dell’Associazione di rappresentanza più importante per le imprese del settore enologico, che conta 770 aziende associate e rappresenta più di 150.000 viticoltori, più del 50% del fatturato italiano di vino e oltre l’85% del fatturato export di vino italiano”. In aggiunta alla nomina di Alessandro Mutinelli nel consiglio di Unione Italiana Vini, IWB è attivamente coinvolta in altre importanti istituzioni del settore, quali il Consorzio del Prosecco Doc, il Consorzio del Pinot Grigio delle Venezie, il Consorzio del Primitivo di Manduria Doc e la Commissione prezzi della Borsa Merci di Verona, che testimoniano l’influenza crescente di IWB sia in Italia, che sullo scenario vitivinicolo globale. Laureato in Economia e Commercio a Trento nel 1991, Alessandro Mutinelli ha iniziato la propria carriera in Deloitte, proseguita nella start up Provinco Italia Spa che è confluita nel 2015 in Italian Wine Brands Spa, il più grande gruppo vinicolo privato italiano quotato alla Borsa di Milano. Con un fatturato di 430 mln (2023) e 160 milioni di bottiglie prodotte e vendute è tra i primi tre operatori italiani del settore, con forte vocazione all’export.