Alessandro Nervegna entra in Ferrero Core come amministratore delegato

Ferrero rinnova la propria governance con una doppia nomina nel segno della continuità e dello sviluppo. Il gruppo ha annunciato la designazione di Alessandro Nervegna come amministratore delegato di Ferrero Core, con la responsabilità di guidare la crescita delle categorie strategiche. Nervegna subentra a Lapo Civiletti, che manterrà il ruolo di vicepresidente di Ferrero International e assumerà la presidenza di Ferrero Ice Cream e del nuovo progetto W.K. Kellogg Co. La decisione è stata approvata dal consiglio d’amministrazione l’11 febbraio 2026 e diventerà operativa dal 1° settembre 2026. Entrambi i manager riporteranno direttamente a Giovanni Ferrero, presidente della holding.