Alessandro Nigro, per la prima volta la Francia incorona un sommelier italiano

Alessandro Nigro Imperiale migliore sommelier dell’anno in Francia per Gault & Millau. Un titolo mai andato in precedenza a un italiano. Appena un mese fa l’affermazione come sommelier d’Italia a Sorrento, all’evento dell’Ais.

Attualmente in forze presso il Grand Hotel Saint-Jean-Cap-Ferrat, Costa Azzurra, in qualità di head sommelier, Alessandro è prontamente ribattezzato dai giornali francesi “l’empereur du vin”.

Foggiano, 31 anni, figlio di due contabili, Nigro Imperiale inizia la sua carriera nel mondo vinicolo a 18 anni. All’epoca lavora in una trattoria e si innamora di tutto quanto riguarda il vino.