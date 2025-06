Il vicepresidente e consigliere generale di Confindustria, Alessandro Picardi, è il nuovo Chief Corporate Affairs di Mobilize Renault Group in Italia. Picardi avrà la responsabilità di coordinare tutte le attività corporate di Mobilize, con l’obiettivo di favorire in modo strategico lo sviluppo delle operazioni italiane. “Tra le priorità del suo mandato – si legge in una nota – particolare rilievo sarà riservato alla valorizzazione degli investimenti nella nuova mobilità, un ambito chiave per la visione del Gruppo automobilistico francese. L’obiettivo è offrire soluzioni di mobilità smart, connesse e accessibili, in linea con la missione industriale del gruppo. Con questa nomina, il gruppo Renault conferma il proprio impegno nel rafforzare la presenza in Italia, puntando su un professionista di alto profilo manageriale che possa portare avanti progetti strategici capaci di accompagnare la transizione verso un nuovo modello di mobilità sostenibile”.

Picardi, manager di lungo corso, è attualmente presidente di Nexting (società partecipata da Cdp Ventures Capital che edita SportFace, la piattaforma multimediale dello sport italiano), presidente di VL Capital, membro del Consiglio di amministrazione e presidente del Comitato Controllo e Rischi e dell’Ethic Officer del gruppo Acea. Nel recente passato è stato inoltre executive vice president di Tim e presidente esecutivo con deleghe operative di Olivetti, presidente di Finlombarda Gestioni Sgr, vicepresidente di Asstel e di Confindustria Digitale.

Dal 2013 al 2019, è stato direttore Rai, prima delle relazioni istituzionali, internazionali e regolatorie e, successivamente, dello sviluppo strategico e a capo della direzione generale corporate. È, inoltre, stato presidente esecutivo di TivùSat e fondatore di Confindustria Radio Televisioni, di cui è stato membro del Consiglio generale dal 2014 al 2019. Consigliere di amministrazione di Auditel dal 2015 al 2018, in precedenza, ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente Corporate Affairs in Alitalia. Vanta, inoltre, una lunga esperienza nel settore delle telecomunicazioni: dal 2006 al 2012, è stato Head of Institutional Affairs in Wind Telecomunicazioni, dopo aver curato dal 2002 al 2006 le relazioni istituzionali e i rapporti con il Vaticano per il gruppo Sky in Italia.A