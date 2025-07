Alessandro Sgambato nuovo preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica

Alessandro Sgambato è il nuovo preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per il quadriennio accademico 2025/26-2028/29. Ordinario di Patologia generale, Sgambato è stato eletto preside dal Consiglio di facoltà nell’adunanza di ieri, 9 luglio. Succede ad Antonio Gasbarrini, nominato direttore scientifico della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma lo scorso 23 giugno. Il rettore della Cattolica Elena Beccalli, a nome dell’intera comunità universitaria, si è congratulata con Sgambato per il nuovo incarico formulandogli “i più vivi auguri di buon lavoro”, riporta una nota. Nell’occasione il rettore ha espresso “grande apprezzamento per i risultati raggiunti dalla Facoltà in questi anni, certa che si consolideranno sia nella formazione delle nuove generazioni di medici e operatori sanitari sia nella ricerca biomedica in una prospettiva internazionale e in sinergia con il Policlinico A. Gemelli”. Beccalli ha ringraziato Gasbarrini “per l’intenso e qualificato contributo allo straordinario sviluppo della Facoltà dato durante il suo mandato”. Classe 1967, originario di Santa Maria a Vico in provincia di Caserta, Sgambato si è laureato nel 1991 in Medicina e chirurgia all’università Federico II di Napoli, quindi ha conseguito la specializzazione in Oncologia e il dottorato di ricerca in Oncologia integrata all’università Cattolica, campus di Roma. La sua attività di ricerca, particolarmente in campo oncologico, comprende sia filoni di ricerca di base che di ricerca traslazionale – riferisce l’ateneo del Sacro Cuore – centrandosi soprattutto sui meccanismi molecolari della trasformazione neoplastica, fornendo un contributo alla comprensione del ruolo di alcune molecole nel controllo del ciclo cellulare e della disseminazione tumorale. Sgambato è stato Visiting Scientist presso il Department of Physiology and Biophysics, Case Western University, Cleveland, Ohio, il Consorzio Mario Negri Sud in Santa Maria Imbaro (Chieti) e il Columbia Presbyterian Comprehensive Cancer Center della Columbia University, New York. E’ autore di oltre 230 pubblicazioni su riviste internazionali peer-reviewed con un H-index pari a 52 (Scopus), e compare nella classifica dei Top Italian Scientists stilata dalla Via-Academy. E’ membro di numerose società scientifiche nazionali e internazionali, peer reviewer di diverse riviste internazionali e revisore per la valutazione di progetti di ricerca per diversi enti sia nazionali che internazionali. Dal primo novembre 2015 Sgambato è professore ordinario di Patologia generale alla Facoltà di Medicina e chirurgia della Cattolica. Dal 2019 al 2022 ha ricoperto il ruolo di direttore scientifico dell’Irccs Crob di Rionero in Vulture, Potenza. Dal 2022 è stato vice preside della Facoltà di Medicina e chirurgia della Cattolica, e dal 2023 è responsabile della Facility Multiplex Spatial Profiling del Gemelli. Dal 2025 è componente del Comitato tecnico sanitario del ministero della Salute, Sezione Ricerca sanitaria.