Alessandro Sorte confermato segretario regionale di Forza Italia in Lombardia

Forza Italia conferma la propria leadership in Lombardia con la rielezione di Alessandro Sorte a segretario regionale e la nomina di Alessandro Cattaneo a vicecoordinatore vicario. Le decisioni sono state assunte durante il congresso regionale del partito e segnano un ulteriore passo nel consolidamento dell’assetto organizzativo sul territorio. La conferma di Sorte alla guida regionale e l’ingresso di Cattaneo nel ruolo di vicecoordinatore mirano a rafforzare il coordinamento delle attività politiche e a sostenere il percorso di crescita della struttura lombarda di Forza Italia. Il nuovo assetto punta sulla valorizzazione della partecipazione interna, sul dialogo tra i diversi livelli organizzativi e su una maggiore integrazione delle iniziative promosse sul territorio.