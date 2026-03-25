Alessandro Tavallini nominato Chief Media Officer di Grandi Stazioni Retail

Grandi Stazioni Retail annuncia la promozione di Alessandro Tavallini a Chief Media Officer. Già in azienda nel ruolo di Sales Director, assume l’incarico per guidare la fase di trasformazione della società. La sua nomina riflette la volontà del vertice di imprimere una svolta decisa alla gestione degli asset, puntando su una leadership interna dinamica e orientata a risultati immediati. Sotto la guida di Tavallini, GSR potenzia la vitalità e la visibilità dei propri impianti attraverso un approccio da One Company che sfrutta appieno le sinergie retail. L’offerta attuale si distingue per una forte cross-medialità, integrando eventi e location d’eccezione per trasformare le stazioni in piattaforme di comunicazione integrate.