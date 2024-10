Alessia Simeone di Promomedia tra i migliori Under 40 del mondo

Alessia Simeone, direttore Marketing di Promomedia è inserita nelle “40 Under 40” nominate da Business Elite Awards in Europa. Alessia entra in Promomedia solo pochi mesi fa ma si distingue da subito per energia, capacità di portare innovazione e competenza. Il riconoscimento “40 Under 40” è una iniziativa di Business Elite Awards, marchio di Global Top Brands Awards, e nasce con l’obiettivo di mettere in rete aziende impegnate nella ricerca dell’innovazione e dell’eccellenza, della produttività di alta qualità, nella difesa dell’ambiente e delle comunità locali. Il premio “40 Under 40” seleziona i migliori 40 professionisti tra manager e imprenditori under 40, provenienti da tutto il mondo. Simeone è riconosciuta tra i migliori 40 per il 2024.