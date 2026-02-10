Alessio Bottan promosso da CNH a un ruolo internazionale

CNH, gruppo globale attivo nella produzione di attrezzature, tecnologie e servizi per l’agricoltura e le costruzioni, promuove Alessio Bottan al ruolo di Legal Manager Southern Europe. Entrato in azienda nel 2023, Bottan assume ora la responsabilità di gestire gli aspetti legali e regolatori nei paesi del Sud Europa, assicurando il presidio delle attività legali del gruppo, che opera attraverso i suoi marchi principali: Case IH, New Holland Agriculture, New Holland Construction e CASE Construction Equipment.