“Siamo felici di dare il benvenuto in Azione ad Alessio D’Amato”.Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, durante la conferenza stampa a Palazzo Madama organizzata per annunciare nuovi ingressi nel partito.Accanto a Calenda il capogruppo di Azione alla Camera, Matteo Richetti, la portavoce e vicesegretaria del partito, Mariastella Gelmini, e Alessio D’Amato”, ex Pd ed ex assessore alla Sanità del Lazio, candidato della coalizione Pd-Terzo Polo alle regionali vinte dal centrodestra. “Alessio è un esempio di buona amministrazione oltre che l’autore della migliore campagna vaccinale mai fatta in Italia”, ha aggiunto Calenda.