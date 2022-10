Alessio Visone, l’eleganza a misura di donna: ecco la collezione autunno inverno. Lunedì 24 la presentazione

“Elegance=merveilleuse couture” è il titolo della collezione autunno inverno 2022/23 di Alessio Visone. Un gioco di incastri e di rimandi, un mix di tagli sapienti e di tessuti preziosi che si basa su un equilibrio preciso e su una regola ferrea: non imporre un capo ma far scaturire la creazione dell’abito dalla relazione che si viene a creare con la cliente. “In questa girandola spesso confusa di linee e tendenze, in questo carosello di accostamenti senza criterio è fondamentale il rapporto umano, fatto di emozioni, empatia, capacità di intuire l’anima e trasformarla in un abito che sappia valorizzare ed esaltare la bellezza unica che caratterizza ogni donna” sottolinea lo stilista partenopeo.

E così, determinata e seducente, la donna Visone dell’autunno inverno 2022/23 è femminile e sicura di sé, sa cosa indossare in ogni occasione e vive la sua vita da protagonista. Must have della collezione è la camicia declinata in tutte le versioni, vezzosa ed eccentrica con piume che diventano jabot, semplice e dal glamour maschile full color oppure di seta stampata o con taglio a polo. Si accompagna a pantaloni ampi con pinces oppure a sigaretta, si alterna a chemisier corti e lunghi, a princesse sartoriali, a pull intrecciati con scintillanti paillettes e a trench leopardati. La palette dei colori va dal beige e marrone abbinati al tegola, all’oro e al cammello, dalla luminosità dei gialli accostati al viola o al turchese, dal deep blu che si incontra con il grigio chiaro al tris di rosso fuoco, bianco e nero fino total black.

L’appuntamento è lunedì 24 alle 19.00 al Grand Hotel Vesuvio di via Partenope.