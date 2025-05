Alessio Zollo eletto nel Consiglio Generale di Confindustria per il triennio 2025-2027

Si è tenuta nel corso del Consiglio centrale dei Giovani Imprenditori di Confindustria del 21 maggio scorso, l’elezione dei cinque rappresentanti che entreranno a far parte del Consiglio Generale di Confindustria per il mandato 2025-2027. Tra gli eletti a livello nazionale spicca il nome di Alessio Zollo, attuale presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Benevento, che è stato eletto quale membro effettivo del Consiglio Generale. Un importante riconoscimento che premia il lavoro svolto sul territorio e la capacità di visione dimostrata negli ultimi anni. “Sono onorato di poter rappresentare i Giovani Imprenditori nel Consiglio Generale di Confindustria – ha detto Zollo -. Questo incarico è uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione il lavoro avviato per valorizzare il ruolo delle nuove generazioni nell’industria italiana”.