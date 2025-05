Alexander D’Orsogna all’Enac come direttore generale

Alexander D’Orsogna, attuale amministratore delegato dell’Ancona International Airport, è nominato direttore generale dell’Enac – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – con un mandato di cinque anni, rinnovabile. La nomina, formalizzata con decreto del Presidente del consiglio dei ministri lo scorso 28 aprile, rappresenta un importante riconoscimento al suo percorso professionale e al ruolo chiave svolto nel rilancio dell’aeroporto delle Marche.

Il passaggio alla nuova funzione non sarà immediato: D’Orsogna continuerà a guidare lo scalo marchigiano fino a metà luglio, per seguire da vicino il bando sui voli di continuità territoriale, considerato cruciale per la mobilità della regione. Il suo impegno è stato determinante nel risanamento dell’aeroporto Sanzio, una struttura che fino a pochi anni fa era a rischio default.