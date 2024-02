Alexei Navalny, il corpo consegnato alla madre

Il corpo di Alexei Navalny è stata restituito alla madre. Lo scrive su X Kira Yarmysh, portavoce dell’organizzazione dell’attivista d’opposizione russo morto in un carcere siberiano la scorsa settimana. “Il corpo di Alexei è stato consegnato a sua madre. Grazie mille a tutti coloro che insieme a noi hanno chiesto questo” ha scritto Yarmysh. Lyudmila Ivanovna Navalnaya “è ancora a Salechard” ha aggiunto Yarmysh. “I funerali sono ancora in sospeso. Non sappiamo se le autorità interferiranno per portare a termine la cosa come vuole la famiglia e come merita Alexey. Vi informeremo non appena ci saranno novità” ha concluso.

Per oltre una settimana la famiglia aveva aspettato invano di vedere il corpo del leader dell’opposizione russa, morto -secondo la Russia- per una “sindrome da morte improvvisa” dopo una passeggiata nella colonia penale nell’Artico dove era rinchiuso, il 16 febbraio scorso. La restituzione della salma coglie di sorpresa perche’ la Russia aveva detto che non l’avrebbe restituita per 14 giorni perche’ gli inquirenti dovevano chiarire le circostanze del decesso, avvolte ancora nel piu’ fitto mistero. Praticamente subito dopo la morte, la madre, Lyudmila Navalnaya, si e’ trasferita a Salekhard, la localita’ piu’ vicina alla colonia carceraria dove Navalny e’ morto. “Ljudmila e’ ancora a Salechard”, ha chiarito la portavoce, “il funerale deve ancora esserci. Non sappiamo se le autorita’ interferiranno sul realizzarlo come vuole la famiglia e come merita Alexei”. Il team del dissidente aveva detto in precedenza che il Cremlino voleva evitare il funerale pubblico, che potrebbe trasformarsi in una dimostrazione di sostegno al movimento di Navalny e alla sua opposizione a Putin. Il leader russo, che non ha mai pronunciato il nome di Navalny in pubblico, non ha detto una parola sulla morte del suo acerrimo nemico.