Alfa “Live a Gorizia” per Go! 2025 Capitale europea della Cultura

Roma, 2 apr. (askanews) – Un nuovo concerto si inserisce nel ricco palinsesto di GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura 2025: Alfa porterà una delle date del suo “Alfa Summer Tour – Non so chi ha creato l’estate ma so che ero innamorato” alla Casa Rossa Arena di Gorizia, il prossimo 25 luglio.

Dopo un 2024 che lo ha visto consacrarsi come artista rivelazione dell’anno, il giovane cantautore genovese porta in giro per l’Italia il suo Summer Tour, una serie di concerti che promettono di far vibrare i cuori dei suoi fan.

Il suo ultimo album, “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” (Artist First), è un disco che ha ottenuto un grande riscontro e ha segnato una nuova fase della sua carriera artistica preparando il terreno per il suo primo tour nei palazzetti.

Il concerto di Alfa alla Casa Rossa Arena di Gorizia si affianca agli spettacoli già annunciati – nella medesima venue sotto il cartellone di GO! 2025 – dei Massive Attack (24 giugno), dei Thirty Seconds To Mars (3 luglio) e non solo: altri live saranno rivelati prossimamente e riempiranno il calendario di un evento lungo un anno intero e che unisce musica, cultura, arte e spettacolo.

I biglietti del concerto, organizzato in collaborazione con Zenit srl, sono disponibili in prevendita su TicketOne al link: https://www.ticketone.it/artist/alfa/.