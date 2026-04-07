Alfa Romeo, 150esimo anniversario della nascita del fondatore

Entrano nel vivo le celebrazioni del 150esimo anniversario della nascita di Nicola Romeo, celeberrimo imprenditore italiano, fondatore dell’Alfa Romeo, nato il 28 aprile del 1876 a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Proprio il 28 aprile ci sarà l’apertura delle celebrazioni, con il solenne disvelamento della lastra marmorea commemorativa davanti alla sua casa natale, in via Della Libertà. Quella stessa giornata, sarà presentato l’annullo filatelico, realizzato a cura di Poste Italiane, i cui tratti salienti saranno anticipati alla stampa in una conferenza in programma giovedì 9 a Napoli, nella sede del consiglio regionale, al centro direzionale. Parteciperanno il presidente del Consiglio Regionale della Campania Massimiliano Manfredi, il consigliere regionale Carlo Ceparano, il sindaco di Sant’Antimo Massimo Buonanno e la presidente del comitato organizzatore delle celebrazioni, Maria Puca. Nel corso dell’incontro con la stampa, sarà illustrata anche la seconda parte delle celebrazioni, in programma nei giorni 8 e 9 maggio, quando a Sant’Antimo giungeranno i discendenti diretti del celeberrimo imprenditore.

Sabato 9 maggio Daniela Maestri Romeo, nipote dell’imprenditore, figlia di Irene Romeo, riceverà la cittadinanza onoraria del Comune di Sant’Antimo dalle mani del sindaco. “Celebrare Nicola Romeo – ha dichiarato il primo cittadino Massimo Buonanno – è un atto di profondo orgoglio per Sant’Antimo, una terra che onora i suoi figli più illustri. Abbiamo scelto di affidare il coordinamento a un comitato dedicato per garantire che questa celebrazione sia guidata da competenza e rigore scientifico, restituendo al nostro territorio l’eccellenza che merita”. Nella stessa giornata, la principessa Nicoletta Odescalchi, prima nipote di Nicola Romeo (figlia di Elena, primogenita di Nicola Romeo), riceverà una onorificenza dal comitato promotore delle celebrazioni. “La comunità che ha dato i natali a Nicola Romeo si identifica con lui e sente, fortissimo, il lascito del suo esempio imprenditoriale e umano – ha dichiarato la presidente, Maria Puca – tutti noi siamo consapevoli che abbiamo il dovere di custodirne la memoria, tutelarla e tramandarla alle giovani generazioni. Anche per questo abbiamo fortemente voluto che nelle celebrazioni fossero coinvolte le scuole del territorio, con un progetto loro riservato alle scuole del territorio, i cui risultati saranno presentati pubblicamente proprio davanti ai discendenti diretti di Romeo che incontreranno i giovani di Sant’Antimo venerdì 8 maggio presso l’auditorium dell’Istituto comprensivo Romeo-Cammisa”. Le celebrazioni, che hanno ricevuto il patrocinio morale del Consiglio Regionale della Campania, proseguiranno per i prossimi 12 mesi, con altri appuntamenti, che saranno anticipati nel corso della conferenza stampa. Già in programma per il prossimo autunno un raduno automobilistico. Per questo motivo, alla conferenza stampa è stata invitata la vicepresidente Automotoclub storico italiano (Asi), Agnese Di Matteo, che interverrà per un saluto.