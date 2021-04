Alfa Romeo apre le porte del nuovo headquarter

Alfa Romeo prosegue a lavorare con impegno e passione per il proprio futuro, in modo da cogliere tutte le opportunità generate dalla nascita di Stellantis, quarto produttore di auto a livello mondiale, accelerando nella transizione verso il futuro professionale delle donne e degli uomini che animano il brand. Nell’ultimo anno, lo scenario globale ha portato a ripensare le modalità di lavoro secondo canoni inediti, e il marchio ha dedicato le proprie energie all’apertura di un nuovo quartier generale capace di accogliere i dipendenti secondo una nuova concezione di spazi condivisi e aperti, che sin dalla loro architettura agevolano il lavoro di squadra, la diffusione delle idee, il confronto.

Questo ambiente è stato identificato nel Centro Stile di via Plava, un’area riqualificata dello stabilimento di Mirafiori che occupa gli spazi delle storiche Officine 83. Si tratta di un luogo iconico, con forti legami alla tradizione: del resto, in centodieci anni, la bellezza e il dinamismo sono sempre stati tratti distintivi di ogni creazione Alfa Romeo. Oggi tutto il team del Biscione può lavorare a stretto contatto con i designer che hanno creato, e creano, modelli entrati nella storia, così che la storia possa assumere ancor più marcatamente un valore ispirazionale.

Come accennato, la sede, appena rimodernata, è caratterizzata da ambienti ampi e luminosi, fortemente personalizzati secondo i canoni stilistici del brand e postazioni di lavoro appositamente studiate per favorire al massimo l’interazione e la cooperazione. Sono previsti, inoltre, spazi operativi all’aperto.

La nuova squadra Alfa Romeo, poi, ha contribuito a personalizzare gli spazi portando con sè oggetti legati alla storia del brand e alle proprie esperienze professionali, in un intreccio tra il passato, il coinvolgimento personale e le ambizioni future.

(ITALPRESS).