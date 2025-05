Alfa Romeo celebra Jasmine Paolini e la sua doppia vittoria a Roma

TORINO (ITALPRESS) – Con grande orgoglio, Alfa Romeo celebra l’impresa sportiva della tennista italiana, Brand Ambassador del marchio, che con una straordinaria doppia vittoria agli Internazionali d’Italia, sulla terra battuta del Foro Italico a Roma, scrive una pagina memorabile dello sport italiano. Infatti, dopo aver conquistato il titolo in singolare sabato, Jasmine Paolini ha trionfato anche domenica nel doppio femminile, insieme a Sara Errani, battendo la coppia Gauff/Pegula in una finale mozzafiato. Una due giorni storica per il tennis italiano, con Jasmine protagonista assoluta, capace di infiammare un pubblico in visibilio e che testimonia la dedizione e il talento della fuoriclasse toscana, qualità che rispecchiano perfettamente i valori Alfa Romeo.

“Con la vittoria agli Internazionali d’Italia, sia nel singolo che nel doppio, Jasmine ha dimostrato ancora una volta di essere una campionessa straordinaria, un esempio di tenacia e determinazione che con il suo sorriso disarmante ci ha fatto emozionare e gioire come italiani, appassionati e partners.”

La nuova partnership celebra l’incontro tra due icone accomunate da valori di eccellenza, passione e italianità, tratti distintivi di coloro che hanno sempre l’audacia di eccellere. Con la sua tenacia ed energia, la giovane tennista toscana esprime con autenticità i nobili valori della sportività italiana e, al tempo stesso, avvicina ulteriormente il Brand alle nuove generazioni. E di certo la collaborazione tra Jasmine Paolini e Alfa Romeo continuerà a ispirare chi sceglie ogni giorno di inseguire i propri sogni con coraggio, passione e l’eleganza che trasforma ogni traguardo in un nuovo punto di partenza”. Così Cristiano Fiorio Responsabile Marketing e comunicazione Alfa Romeo.

foto: ufficio stampa Stellantis

