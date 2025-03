Alfa Romeo consolida la sua crescita anche a febbraio, successo trainato da Junior

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo prosegue il 2025 con una crescita costante e risultati sempre più incoraggianti. A febbraio, il marchio ha raggiunto una quota di mercato dell’1,7%, con un incremento di 0,4 punti percentuali rispetto all’1,3% registrato nello stesso mese del 2024. Questo risultato conferma Alfa Romeo tra i brand premium con la maggiore crescita in termini di volumi rispetto allo scorso anno, sia considerando il solo mese di febbraio che nel cumulato annuale, dimostrando un forte consolidamento della sua presenza sul mercato.

Fondamentale in questo processo di crescita è stato il contributo del canale privati, che ha visto un incremento dei volumi pari all’80% da inizio anno rispetto allo stesso periodo del 2024. Solo nel mese di febbraio, la crescita è stata del 58%, un risultato che testimonia il crescente apprezzamento dei clienti per l’offerta del brand. Questo successo è stato in gran parte trainato dall’Alfa Romeo Junior, un modello che si sta imponendo come uno dei più rilevanti nel segmento B-SUV.

Sin dall’inizio della commercializzazione, Junior ha suscitato un forte interesse tra gli appassionati e i nuovi clienti, attirando una clientela sempre più variegata nei concessionari italiani. A febbraio ha raggiunto una quota di mercato del 3,3% nel segmento B-SUV con 1.362 immatricolazioni. Nel cumulato da inizio anno la market share si attesta al 3,4%, con un totale di 2.764 unità vendute.

Da sottolineare che Junior è l’unico modello del segmento (escludendo le vetture del gruppo Stellantis) a offrire una doppia opzione di alimentazione. Inoltre, sempre a febbraio, con 114 unità immatricolate, Junior si è posizionata come la terza vettura full electric più venduta nel segmento e la prima tra i marchi premium. Numeri importanti, dunque, che sono di certo destinati a crescere con le novità in arrivo nelle concessionarie.

Infatti, lo scorso mese la lineup di Junior è stata ampliata con l’apertura degli ordini della versione ibrida Q4 a trazione integrale mentre da aprile sarà disponibile anche la serie speciale INTENSA, una versione esclusiva che si distingue, all’esterno, per i cerchi in lega diamantati da 18 pollici a due tonalità e dettagli in oro chiaro. Il kit carrozzeria, in nero lucido con dettaglio in oro, ne esalta ulteriormente la sportività. Junior INTENSA è disponibile nei colori Nero Tortona e Rosso Brera. All’interno, l’atmosfera è caratterizzata da un elegante uso del color cuoio. In termini di motorizzazione, questa serie speciale è disponibile nella configurazione ibrida da 136 CV, Ibrida Q4 da 145 CV, oppure in versione elettrica da 156 CV.

Le parole del managing director Russo

“Questo 2025 è partito con una marcia in più. Il mercato ci sta dando ragione e la crescita commerciale è trainata da Junior, un modello che sta riscuotendo un entusiasmo straordinario. I numeri parlano chiaro: Alfa Romeo è sempre più competitiva e in espansione nel segmento premium. Tutta la tribù Alfa Romeo è pronta a conquistare nuovi e ambiziosi traguardi!” dichiara Raffaele Russo, Managing Director di Alfa Romeo Italia.

– foto Stellantis per motori Alfa Romeo –

(ITALPRESS).