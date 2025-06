Alfa Romeo Junior corre veloce sui binari di Milano

MILANO (ITALPRESS) – Alfa Romeo torna nel cuore della sua città natale con una nuova iniziativa ad alto impatto visivo che unisce territorio, storia e innovazione, portando nelle strade di Milano tutto il carattere distintivo della compatta sportiva del Biscione.

Per tutto il mese di giugno, infatti, un tram Sirietto – tra i mezzi simbolo della mobilità milanese – sarà personalizzato con una livrea dedicata a Junior, il modello che segna l’atteso ritorno del marchio nel segmento B – uno dei più strategici e rilevanti in Italia e in Europa – e che sta consolidando un crescente successo commerciale a livello globale.

L’iniziativa rafforza quindi il legame tra Alfa Romeo e Milano, dove il brand di nobile sportività italiana è nato nel 1910 e dove ancora oggi continua a ispirarsi per interpretare l’evoluzione della mobilità. Ed è proprio da questa visione – radicata nella tradizione ma orientata al futuro – che nasce Junior, un modello sportivo nell’anima, compatto nelle dimensioni e attraente nello stile. Pensata per un pubblico giovane, urbano e attento alla sostenibilità, Junior rappresenta anche la porta d’accesso all’universo Alfa Romeo, con l’ambizione di rendere la sportività del marchio ancora più inclusiva.

Un’identità così forte e ben definita ha trovato immediata risposta sul mercato. A pochi mesi dal lancio in 38 Paesi il nuovo modello ha infatti raggiunto i 40.000 ordini, di cui il 18% è rappresentato dalla configurazione full electric. In particolare, la Junior ha conquistato il mercato internazionale con la sua doppia offerta ibrida ed elettrica, il suo stile distintivo e la gamma più completa del segmento B-SUV Premium, grazie anche alla recente introduzione della versione Ibrida Q4, che di certo contribuirà ad accrescerne il successo.

In Italia, lo scorso aprile, si è confermato il modello del Biscione più venduto con 1.775 immatricolazioni, ossia oltre la metà dei volumi del marchio nel mese, e nel cumulato annuo sono oltre 6100 le unità di Junior che circolano sulle strade italiane da inizio anno.

Un successo concreto, quindi, che Alfa Romeo ha scelto di celebrare con una nuova attività di comunicazione perfettamente coerente con i valori del marchio – visione, modernità, attenzione al territorio e rispetto per la propria eredità storica – e realizzata tramite un mezzo di trasporto collettivo e sostenibile.

Il tram Sirietto, personalizzato con una livrea dedicata a Junior, diventa così un invito a guardare Milano con occhi nuovi, seguendo il passo leggero e deciso della compatta sportiva del Biscione tra le vie del centro, le architetture contemporanee di CityLife e il fermento dei Navigli. E per vivere questa coinvolgente esperienza di guida, sempre confortevole, sicura e connessa, Alfa Romeo Junior è protagonista di una promozione dedicata: da 250 euro al mese per 48 mesi, con un anticipo a partire da 4.339 euro.

