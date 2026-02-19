Alfa Romeo Official Mobility partner dei Subsonica per i concerti 30 anni

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo rafforza il proprio legame con il mondo della musica annunciando una nuova e prestigiosa collaborazione con i Subsonica, tra i gruppi più celebri e influenti del panorama musicale italiano. In occasione degli appuntamenti live – già tutti sold out – in programma alle OGR di Torino il 31 marzo, 1 aprile, 3 aprile e 4 aprile, Alfa Romeo sarà Official Mobility Partner della manifestazione, accompagnando la band e il pubblico in un’esperienza unica all’insegna di innovazione, energia e italianità. Protagonista assoluta sarà la nuova Alfa Romeo Junior, designata come Hero Car dell’iniziativa. Nelle date dei concerti, La compatta sportiva sarà esposta in maniera permanente nel cortile delle OGR a disposizione per tutti coloro che vorranno scoprire più da vicino le sue qualità: sportiva nell’anima, compatta nelle dimensioni e stile italiano al primo sguardo, Junior rappresenta la porta di accesso al mondo Alfa Romeo per tutti coloro, Alfisti ma non solo, che sono alla ricerca di un’auto sportiva in grado di emozionare.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).