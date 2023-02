Alfa Romeo presenta i nuovi loghi Quadrifoglio e Autodelta

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo celebra i 100 anni del Quadrifoglio e i 60 anni dell’Autodelta, due pietre miliari nella sua storia di nobile sportività italiana dal 1910 e per l’occasione svela i due nuovi loghi celebrativi, realizzati dal Centro Stile Alfa Romeo, che rileggono, in chiave moderna, quelli storici proiettandoli nel futuro del brand, che punta a reinventare la sportività nel ventunesimo secolo. I nuovi emblemi accompagneranno le attività di comunicazione e due importanti novità nel corso del 2023. Dalla Targa Florio 1923 ad oggi, dalla pista alla strada: il leggendario Quadrifoglio compie un secolo ma continua tuttora a identificare le più performanti creazioni firmate Alfa Romeo.

Con Autodelta, dal 1963 il Reparto Corse dell’Alfa Romeo e stato autentica “palestra” per piloti italiani e stranieri. Il 5 marzo, anniversario Autodelta, e il 25 Giugno, in occasione delle celebrazioni dell’anniversario del brand, verranno celebrati i due importanti avvenimenti con due imperdibili eventi dedicati a tutti gli appassionati presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese.

