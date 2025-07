Alfa Romeo protagonista dell’evento TEDxTorino Women Percorsi

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo ha supportato il prestigioso TEDxTorino Women Percorsi, che si è svolto presso il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino. Un appuntamento esclusivo e coinvolgente, dedicato alla forza, alla creatività e alla determinazione delle donne. La collaborazione tra Alfa Romeo e TEDxTorino è nata da una condivisione di valori profondi tra il brand automobilistico globale e il format TEDx a livello mondiale, promuovendo idee innovative in ambito culturale, sociale e tecnologico.

In questo modo, il Brand italiano rafforza il proprio impegno per una società più equa e rappresentativa, con un focus specifico sull’empowerment femminile e la valorizzazione delle donne.

Prima dell’evento, Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis in Italia, ha condiviso una riflessione sul valore delle scelte, anche quelle non lineari, e sull’importanza di creare contesti in cui le donne possano crescere con il proprio stile e la propria voce. “Le strade reali non sono mai dritte. Le salite, le deviazioni, i momenti di pausa: è lì che si costruisce la vera forza. E ogni persona ha diritto non solo a essere contata, ma ad essere ascoltata”.

Alla serata hanno preso parte cinque speaker d’eccezione: Giulia Arena, attrice, conduttrice televisiva ed ex Miss Italia; Angelica Donati, Presidente ANCE Giovani e Managing Director di Donati Spa; Giulia Gaudino, content creator e astro lover; Deborah Ghisolfi, CEO Be Relevant, HR Manager e Agile Marketing Trainer; ed Elisabetta Marangoni, fondatrice di Casabase Immobiliare e influencer del settore immobiliare.

Ciascuna di esse si è distinta nei propri ambiti e ha condiviso le proprie esperienze, gli ostacoli affrontati e ciò che ha appreso durante il percorso, offrendo spunti di riflessione. E’ stato un viaggio emozionante, arricchito dall’accompagnamento dal vivo del quartetto d’archi EFFE String Quartet.

La partecipazione di Alfa Romeo all’evento si è inserita in una più ampia riflessione sul ruolo delle donne come agenti del cambiamento, capaci di trasformare esperienze personali e sfide sociali in opportunità straordinarie.

E’ una visione che ha preso forma nel concetto di “Alfa Women”: una cornice valoriale che celebra la leadership femminile come motore di progresso, esplorando nuove modalità di guida fondate sull’inclusività, sull’empatia e sulla consapevolezza. Una leadership che ridefinisce il successo, sostenuta dal mentoring, dal networking e da una cultura aziendale in cui il talento femminile possa esprimersi appieno.

In questo senso, Alfa Romeo ha promosso un cambiamento di prospettiva: per troppo tempo il concetto di potere è stato legato a una figura dominante e univoca, quella dell’”Uomo Alfa”. Ma oggi è arrivato il momento di riscrivere quella narrazione e portare alla luce le caratteristiche della “Donna Alfa”, ovvero determinata, autorevole e libera di essere sè stessa. Un simbolo di evoluzione, non solo sociale, ma anche culturale e industriale. A rappresentare questa nuova visione del brand, il MAUTO ha ospitato una selezione di esemplari della Alfa Romeo Junior, la compatta sportiva pensata per una nuova generazione di Alfisti, che hanno scoperto in questo nuovo oggetto cool un linguaggio giovane, inclusivo e contemporaneo.

