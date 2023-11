Alfa Romeo Stelvio è la “Miglior auto per dirigenti”

TORINO (ITALPRESS) – Si è svolta a Milano la cerimonia di premiazione dell’edizione 2023 dei MissionFleet Awards, alla presenza di fleet manager, AD e player di mercato dell’automotive legato alle flotte. Alfa Romeo Stelvio si è aggiudicato il titolo di “Miglior auto per dirigenti”: il primo SUV che è anche un’Alfa Romeo è di grande appeal nelle aziende, e ha prevalso per lo stile e la sportività, oltre che per gli aspetti tecnologici. Del resto, il benefit dell’auto aziendale continua a rappresentare un tratto distintivo per il middle e l’high management: l’auto non è una mera commodity, ma suscita passione. La gamma Alfa Romeo soddisfa al meglio le esigenze di questo comparto strategico, con prodotti sempre coerenti con lo spirito del brand e capaci di soddisfare anche il cliente aziendale. Non a caso, secondo Dataforce, dopo un primo semestre da record, anche a ottobre Alfa Romeo ha messo a segno una costante crescita in Italia, come dimostrano oltre 2.450 immatricolazioni, grazie alle quali il marchio italiano registra un incremento delle vendite del 50% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Si conferma così il Brand del comparto Premium che cresce di più anno su anno: addirittura raddoppiate le immatricolazioni registrate da gennaio a ottobre rispetto allo stesso periodo del 2022 mentre la quota di mercato sale di 0,7 punti percentuali, raggiungendo a ottobre l’1,8%. Ad accompagnare la crescita del brand anche le ottime performance commerciali proprio di Stelvio, nuovamente leader del segmento D-SUV, con una quota superiore all’11,2%. A questi risultati ha di certo contribuito la nuova versione Quadrifoglio, sintesi perfetta di raffinatezza tecnica e tecnologia, che completa la gamma Alfa Romeo.

