Alfa Romeo Tonale entra nella flotta ufficiale dei Carabinieri

ROMA (ITALPRESS) – Presso la caserma intitolata alla medaglia d’argento al valor militare, generale Azolino Hazon, sede del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, è stata simbolicamente consegnata una Alfa Romeo Tonale Hybrid che fa parte di un primo lotto di 400 Tonale che entreranno nel parco auto dell’Arma tra il prossimo mese di luglio e la fine del 2024.

L’evento si è svolto alla presenza del comandante generale, generale Teo Luzi, del Ceo Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato, del Country Manager di Stellantis in Italia, Santo Ficili, nonchè dei vertici dello Stato Maggiore del Comando Generale dei Carabinieri. Il primo lotto di Tonale sarà destinato ai Nuclei Radiomobile di tutta Italia e affiancherà le Alfa Romeo Giulia AT8 200cv rendendo ancora più efficiente l’attività di pronto intervento dei Carabinieri. La tradizionale velocità e tempestività di intervento di queste vetture ha fatto sì che negli anni guadagnassero il popolare soprannome di “Gazzelle”.

I simboli di questi Reparti, infatti, sono proprio il fulmine e la gazzella che salta. Per la prima volta tra i veicoli dei Nuclei Radiomobile viene introdotta un’autovettura del segmento C-SUV. Tale diversificazione consente una maggiore versatilità nello svolgimento del servizio, nonchè un incremento sensibile del livello di comfort garantito al personale operante, utile soprattutto per i turni prolungati. Il modello di Alfa Romeo Tonale presentato oggi è equipaggiato con il motore ibrido (benzina/elettrico) 1.5 da 163 cavalli con cambio automatico TCT a 7 rapporti. Rivestita dalla tradizionale livrea radiomobile (blu e rossa con tetto bianco), è dotata di una blindatura parziale per la protezione dei militari, di una monocellula per il trasporto in sicurezza delle persone fermate, nonchè di una sirena elettronica bitonale e lampeggianti blu con luci a led.

Gli allestimenti interni sono stati ripensati e modificati per consentire il massimo confort per i militari e l’alloggiamento dell’equipaggiamento specifico (giubbotti antiproiettile, torce ad alta visibilità, armi lunghe ecc). La scelta di adottare veicoli ibridi di ultima generazione ben rappresenta l’impegno dell’Arma nella tutela dell’ambiente, ambito nel quale è in prima linea per essere la più grande forza di polizia ambientale in Europa. Il sodalizio tra Alfa Romeo e l’Arma dei Carabinieri è storico e ha origine nel secondo dopoguerra; la prima Alfa Romeo dell’Arma fu la 1900 M “Matta” nel 1951. Un anno dopo, con la berlina 1900, nasce la Gazzella, che nel linguaggio dell’Arma, rappresenta il concetto di pronto intervento. La sua discendente diretta fu la Giulia degli Anni 60, che venne impiegata dal 1963 al 1968. Da allora il legame tra l’Arma e Alfa Romeo è proseguito negli anni: Alfetta, 90, 75, 155, 156 e 159, arrivando fino alla Giulia Quadrifoglio.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Alfa Romeo-