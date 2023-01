Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid al Monte-Carlo Historique

TORINO (ITALPRESS) – Torino, con altre quattro città europee, è una delle sedi di partenza del venticinquesimo Rallye Monte-Carlo Historique, rievocazione storica del rally su strada più antico del mondo, riservata alle vetture che hanno partecipato ad almeno un Rally Automobile Monte-Carlo fino al 1983. Nell’elegante cornice di Piazza San Carlo, dal 25 e 26 gennaio, il pubblico può conoscere dal vivo come il concetto di sportività sia cambiato nel corso degli anni: sono infatti esposte sia le vetture d’epoca partecipanti alla gara sia alcuni modelli attuali, tra cui la nuova Tonale Plug-in Hybrid Q4, il primo passo verso la sportività del futuro secondo Alfa Romeo. “Siamo orgogliosi di partecipare a questo appuntamento che riporta Torino sul palcoscenico internazionale. Il mondo delle competizioni appartiene al nostro DNA, espressione di nobile sportività italiana dal 1910. E oggi il nostro obiettivo è reinventare la sportività nel ventunesimo secolo come dimostra la nuova Tonale Plug-In Hybrid Q4, con la quale Alfa Romeo intende definire il paradigma ‘Sportività Efficientè dice Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia.

Presentata lo scorso novembre e in arrivo proprio in questi giorni in tutti gli showroom italiani, Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4 completa il lancio della gamma Tonale, il modello con cui il Brand ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’elettrificazione. Dunque, la nuova versione top di gamma anticipa la direzione verso la quale si sta muovendo il concetto di Sportività per Alfa Romeo. Basti pensare che è l’Alfa Romeo più efficiente di sempre con emissioni di CO2 fino a 26g/km per accedere nei centri cittadini senza alcuna limitazione; oltre 80 Km di autonomia in full electric per la massima mobilità quotidiana; e più di 600 km di autonomia complessiva per affrontare lunghi tragitti extraurbani. E 280cv di potenza complessiva per garantire tutta la dinamica di guida e la sportività Alfa Romeo.

Tonale Plug-In Hybrid Q4 è il SUV ideale per viaggiare in famiglia, con gli amici o anche da soli, garantendo la massima efficienza e affidabilità sia in città che nelle lunghe tratte, grazie ad un’abitabilità ai vertici della categoria, al comfort elevato, alla silenziosità di guida e alle emissioni ridotte. Anche le sue doti stradali sono best in class e la tecnologia di bordo e la connettività la rendono l’Alfa Romeo più tecnologica di sempre. Qualità e cura dei dettagli si uniscono alle caratteristiche dinamiche con l’obiettivo di reinventare la sportività nel ventunesimo secolo. Lo storico logo Alfa Romeo viene reinterpretato per sottolineare il percorso di elettrificazione del Marchio: l’elegante elettro-biscione serigrafato sul profilo posteriore sinistro, caratterizza Tonale Plug-In e viene enfatizzato dai vetri privacy. Tonale Plug-In Hybrid Q4 è quindi una pietra miliare nel percorso “zero to zero” di Alfa Romeo, che lo porterà a diventare un Brand a zero emissioni nel 2027, quando l’intera gamma sarà 100% elettrificata.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).