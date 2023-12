Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 “Green Suv of the Year 2024”

TORINO (ITALPRESS) – La rivista Green Car Journal ha assegnato all’Alfa Romeo Tonale l’ambito titolo di Green SUV of the Year 2024. Tonale è il primo C-SUV di casa Alfa Romeo disponibile con tecnologia Plug-In Hybrid con trazione integrale specifica Q4 studiata per garantire massima motricità e sicurezza. Lo stile italiano, la dinamica di guida, la funzionalità e gli interni altamente tecnologici non sono passati inosservati al giudizio dei redattori della rivista. “L’Alfa Romeo Tonale offre sportività ed emozioni nella guida in elettrico”, ha dichiarato Ron Cogan, direttore ed editorialista della rivista Green Car Journal e del sito web GreenCarJournal.com. “Per i primi 80 chilometri si è al volante di un elegante e iconico veicolo a zero emissioni dal design italiano. Se gli impegni della giornata richiedono un’autonomia extra, il propulsore ibrido Plug-In Q4 assicura il massimo della serenità, forte di un’autonomia totale di oltre 600 km”.

L’Alfa Romeo Tonale è il C-SUV Plug-In Hybrid Q4 più efficiente del segmento. L’avanzato sistema di propulsione utilizza il motore turbo benzina 4 cilindri da 1,3L accoppiato ad un cambio automatico a 6 rapporti, che fornisce trazione alle ruote anteriori. Efficienza e sportività supportate e garantite anche in elettrico, grazie alla batteria agli ioni di litio da 15,5 kWh, che aziona un motore elettrico in grado di erogare una potenza di picco di 90 kW e una coppia di 250 Nm. La potenza totale è la migliore della categoria: 280 cavalli. “Con una potenza di 280 cavalli, la migliore della categoria, ed oltre 80 km di autonomia in full electric, Tonale è un esempio perfetto di come Alfa Romeo punti a combinare efficienza al carattere sportivo tipico del DNA del marchio” Ha dichiarato Larry Dominique, responsabile di Alfa Romeo North America. “Tonale rappresenta il primo capitolo nel percorso di elettrificazione del marchio che evolvendo rimane fedele al suo DNA e al suo stile distintamente italiano, tanto amati dai nostri clienti”.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).