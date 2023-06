Alfa Romeo triplica le vendite nei primi 5 mesi

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo celebra il primo compleanno di Tonale, prima C-SUV nella storia del brand, chiudendo il mese di maggio con un ulteriore incremento delle vendite. Secondo l’elaborazione di Dataforce, infatti, il marchio incrementa del 13% le immatricolazioni di aprile, ottenendo l’1,8% della quota totale e raggiungendo quella dell’8,2% nel comparto Premium, con una crescita di 4 punti percentuali se paragonata allo scorso anno. Gli ottimi risultati di maggio non fanno che avvalorare il primato di Alfa Romeo, il Brand Premium con la maggiore crescita anno su anno. Protagonista del mese è stata Tonale, la pluripremiata vettura che è ormai saldamente al primo posto tra i C-SUV Premium, tanto che oltre 1 vettura immatricolata su 4 è proprio il modello Alfa Romeo. Inoltre, con la quota del 6% nel segmento, Tonale è la seconda assoluta della categoria C-SUV, dove si sfidano tutti i brand. Al suo successo, di certo, ha contribuito la versione top di gamma Plug-in Hybrid 280cv Q4, che ridefinisce il paradigma di Sportività Efficiente ed è già tra i modelli Premium ibridi plug-in preferiti in Italia.

Ottime anche le performance commerciali di Giulia e Stelvio che continuano a riscuotere sempre più apprezzamento da parte della clientela privata e business. In particolare, a maggio, Stelvio è sul podio della classifica assoluta del segmento D-SUV con una quota che supera il 10%. E a poche settimane dall’apertura ordini, cresce l’entusiasmo e l’attesa degli appassionati per le nuove ed esclusive Giulia e Stelvio Quadrifoglio, sintesi perfetta di raffinatezza tecnica e tecnologia.

“Sono molto soddisfatto degli ottimi risultati di maggio che celebrano il primo anno di vita della nostra Alfa Romeo Tonale nel migliore dei modi. Nei primi 5 mesi del 2023, Alfa Romeo triplica i volumi di vendita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno a chiara dimostrazione che stiamo andando avanti e velocemente nella giusta direzione. Un ringraziamento a tutto il team di collaboratori e concessionari per impegno, passione e dedizione”, sottolinea Raffaele Russo, Managing Director di Alfa Romeo in Italia.

