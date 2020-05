Alfasigma Contest, riaperti termini candidature concorso giornalistico

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) – Riaperti i termini di presentazione delle candidature per “Alfasigma Contest. Per i giornalisti del Futuro”, il concorso promosso da Alfasigma – azienda farmaceutica italiana di cui fanno parte oltre 3000 dipendenti in Italia e all’estero – per stimolare l’interesse verso una corretta informazione medico-scientifica resa ancora più urgente dall’attuale emergenza sanitaria da Covid-19. Al vincitore una borsa di lavoro finalizzata a un contratto di 12 mesi presso la redazione giornalistica di ‘Open’, il giornale online fondato da Mentana che valorizza i giovani.