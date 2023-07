Alfonsino arriva a Baia Domizia: si cercano 15 collaboratori

Con l’estate che entra sempre più nel vivo e le località costiere che iniziano finalmente a popolarsi di famiglie e turisti, Alfonsino, https://alfonsino.delivery/ piattaforma di delivery casertana, porta il servizio di consegna rapida anche a Baia Domizia, dando così a residenti e visitatori la possibilità di avere a portata di ‘mare’ i migliori ristoranti del litorale campano.

Un’iniziativa che tocca per la prima volta la famosa località balneare e che permette di avere direttamente sulla spiaggia – o dovunque si voglia – tutta la qualità dei locali più amati della zona, in modo semplice e veloce, ordinando tramite app dedicata o, in alternativa, utilizzando la chat di Facebook Messenger, con consegna entro 30 minuti.

Domenico Pascarella, presidente e co-founder di Alfonsino, ha commentato: “L’idea di portare Alfonsino al mare esisteva già da un po’ e ci ha sempre stuzzicato. L’obiettivo è quello di dare a tutti i nostri clienti, ma anche a chi ancora non ci conosce, la possibilità di gustare tutta la qualità dei migliori ristoranti del litorale, senza dover rinunciare nemmeno per un istante al proprio relax, continuando a godersi in tranquillità il sole e la spiaggia.”

La piattaforma, in vista della partenza del servizio, che dovrebbe avvenire intorno all’ultima settimana di luglio 2023, prevede di assumere circa 15 nuovi collaboratori. Le candidature sono già attive ed è possibile inviare la propria cliccando qui. La presa in carico delle richieste rimarrà sempre attiva.

Fin dalla sua nascita Alfonsino ha caratterizzato la propria attività per un approccio responsabile e attento nei confronti dei collaboratori addetti alle consegne. Con Alfonsino, infatti, il corriere può scegliere quando lavorare, selezionando data e ora direttamente dall’apposita piattaforma, ricevendo pagamenti settimanali e un driver kit gratuito.