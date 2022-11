Alfonsino, in Campania intesa con Euroesse Supermercati: spesa a domicilio in 30 minuti

Alfonsino Spa comunica di “aver concluso un accordo con Euroesse Supermarket, importante insegna della Gdo campana del gruppo Morgese, per la consegna della spesa a domicilio in 30 minuti. La partnership, che sfrutta la tecnologia proprietaria di Alfonsino, permetterà alla storica catena della grande distribuzione – operante in regione con una rete vendita complessiva di 23 supermercati e un Cash&Carry – un miglior posizionamento nel mercato del “Quick-Commerce”. Gli utenti, infatti, potranno fare la spesa direttamente in-app, per poi riceverla comodamente a casa in tempi rapidi. L’accordo, prosegue la nota, prevede, al momento, l’attivazione del servizio nel centro pilota di Portici, con l’obiettivo di vederne estesa la gestione ai punti vendita di Caserta, Nola e Avellino”.

“Siamo entusiasti di annunciare l’inizio di questa collaborazione che si configura per noi come un fattore determinante nel percorso di diversificazione – afferma Carmine Iodice, Amministratore Delegato di Alfonsino Spa -. L’esperienza della famiglia Morgese con Euroesse Supermarket rappresenta al meglio la storia della Grande Distribuzione campana, da sempre caratterizzata per l’attenzione verso le esigenze dei consumatori e la volontà di innovare in maniera etica e sostenibile, puntando a fornire la miglior esperienza d’acquisto possibile e rispondere con prontezza ai cambiamenti di mercato. Questa collaborazione ci consentirà di offrire un servizio ancora più capillare a livello regionale, ampliando e migliorando la nostra offerta, oltre a farci muovere un passo decisivo in termini di leadership”.

La collaborazione si inserisce tra i principali obiettivi di Alfonsino sviluppando ulteriormente la Business Unit Groceries, puntando su una profonda integrazione tra asset dei retailers e tecnologia in-app di nuova generazione, con il fine ultimo di fornire al cliente un’esperienza sempre più completa, caratterizzata da: maggiore precisione nell’informazione sulle disponibilità attraverso l’app, consentendo un controllo dinamico – e in tempo reale – dell’inventario e fornendo ai consumatori informazioni attendibili sui prodotti; maggiore velocità, sfruttando tecnologie avanzate di gestione del magazzino – combinate con l’infrastruttura logistica di Alfonsino – per permettere l’espletamento del servizio di consegna in tempi sempre più brevi e, infine, dalla vastità dell’offerta, dando la possibilità di ordinare quasi tutti gli articoli presenti nel parco prodotti di Euroesse.