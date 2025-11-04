Alfonso Amore segnalato dai pazienti per la sua umanità: premiato dall’Ordine dei medici

Una lettera per raccontare l’umanità incontrata in ospedale. Imma si era rivolta all’Istituto tumori Pascale di NAPOLI per un sospetto melanoma. Ha incontrato Alfonso Amore, dirigente medico e chirurgo dello staff di Corrado Caracò. E dopo quella visita ha deciso di scrivere una lettera di encomio al management del polo oncologico e, per essere sicura che il suo messaggio di gratitudine non si perdesse, ha scritto anche all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. E’ stato proprio l’Ordine dei Medici Chirurghi, in occasione della cerimonia per i 40 anni dei laureati in chirurgia e odontoiatria di Napoli e Provincia, ad insignire il Alfonso Amore con una targa in cui gli vengono riconosciute la dedizione, la competenza e la professionalità prestate a favore dei pazienti. “Ho solo fatto il mio dovere di medico e di uomo, cercando di applicare il primo valore insito nella tradizione ippocratica: il bene del paziente”, dice Amore, 56 anni, originario di Torre Annunziata, da 18 anni in forza al Pascale, specialista in chirurgia generale e dottore di ricerca in chirurgia rigenerativa. Alla cerimonia presenti, tra gli altri, anche il direttore generale del Pascale, Maurizio di Mauro. “Questo premio – dice – è importante perché viene riconosciuto dai pazienti. E’ una chiara testimonianza dei più alti valori che stanno alla base della nostra mission di medici. Ogni paziente assistito, ogni famiglia sostenuta rappresentano per noi il valore di una comunità professionale che continua a crescere grazie a storie di dedizione e umanità come quella del dottor Amore. Complimenti ad Amore, ma più in generale a tutti gli operatori sanitari del Pascale che mi onoro di dirigere e che lavorano con grande dedizione e professionalità”.