Alfonso D’Auria: è di Pimonte il nuovo chef di Follie a Roma. Ha lavorato con Don Alfonso, in Cina e negli Usa

Alfonso D’Auria, classe 1988, è il nuovo chef di Follie, il fine dining di Villa Agrippina Gran Melià, il luxury resort situato nel cuore di Roma, affiliato al circuito Leading Hotel of the World. Arrivato a Villa Agrippina nel 2012 come Sous Chef, dopo un’importante esperienza da Don Alfonso e una parentesi in Cina e negli Stati Uniti, nel corso degli anni è diventato Chef e infine Executive Chef del ristorante. Nativo di Pimonte, paese che si trova a 5 km da Gragnano, Alfonso porta con sé l’eredità di una terra in cui la produzione della pasta è arte, un patrimonio di cultura e tradizione gastronomica che ha contribuito ad alimentare la sua passione per la cucina, fino a farlo scegliere di dedicarsi all’arte della tavola.