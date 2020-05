Alfonso Di Palma, è un federiciano il primo classificato dell’Investment Challenge 2020

Alfonso Di Palma, nato a Napoli nel 1998, iscritto al terzo anno della facoltà di Economia e Commercio dell’università Federico II di Napoli, si classifica al primo posto dell’Investment Challenge 2020, con un profitto di 212.080 euro. Con la nomina dei vincitori si è conclusa ufficialmente l’Investment Challenge, la competizione online ideata da Banca Generali e Reply in collaborazione con MIP Politecnico di Milano per avvicinare gli studenti al mondo della finanza e alla gestione del risk management.

Già da record i numeri della sfida “finanziaria”, che ha visto oltre 8.500 gli iscritti da tutta Europa confrontarsi virtualmente sui mercati finanziari applicando strategie di hedging e risk management con l’obiettivo di tutelare la dotazione iniziale 1 milione di Euro (virtuali) e massimizzare i profitti.

A rappresentare l’arena di gioco nel corso dei due round è stata la piattaforma BG Saxo Trader GO, sulla quale i partecipanti hanno raggiunto 207mila ore di gioco (pari a 23.6 anni) generando utili (virtuali) per 220 milioni di euro a fronte di un volume complessivo di oltre 170.000 operazioni di trading effettuate.

Prima di entrare nel “vivo” della competizione i partecipanti hanno potuto approfondire i principali temi e strumenti finanziari attraverso i contenuti e-learning esclusivi realizzati ad-hoc da Reply, Banca Generali e MIP – Politecnico di Milano: più di 220 voci di glossario finanziario, più di 8 ore complessive di video prodotti in formato pillola e live-streaming e oltre 300 contenuti social.

Al termine del round finale, che ha registrato nel complesso 472 ore di trading (più di 6 ore su 7.5 di gioco per partecipante) e oltre 3.400 operazioni, ogni partecipante ha prodotto un report a supporto e chiarimento della strategia adottata. Ciò ha permesso alla giuria della competizione – composta dall’Amministratore Delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa, dall’Executive Partner di Reply, Roberto Tognoni, dal Senior Professor of Finance del MIP, Marco Giorgino e dal CEO di BG Saxo, Gian Paolo Bazzani – di valutare le performance dei 100 finalisti in gara alla luce di precise scelte strategiche e di nominare un podio di tre giovanissimi trader under 23.