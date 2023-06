Aeroporto di Genova si appresta a rinnovare la propria governance. Alfonso Lavarello è il nome indicato come prossimo presidente. Prorogato l’incarico del direttore generale Piero Righi, che gestirà lo scalo fino al pensionamento. In sospeso, invece, la nomina dell’amministratore delegato, ruolo per il quale si pensa a Andrea Mentasti. La società è partecipata da Autorità portuale Mar Ligure occidentale (60 per cento), Camera di Commercio Genova (25 per cento), Aeroporti di Roma (15 per cento).