Alfonso Signorini a Napoli a caccia di nuovi talenti: casting a Villa Domi per aspiranti attori, cantanti e ballerini

Sabato 20 maggio, dalle ore 15 alle ore 19 a Napoli presso Villa Domi (Salita

Scudillo, 19/a) si terranno i casting per giovani artisti e per chi vuole iniziare una

carriera artistica. I partecipanti devono essere maggiorenni e appartenere ad una delle

seguenti categorie: canto, ballo, strumenti musicali, recitazione, moda, influencer,

bellissimi. E’ prevista anche una sezione speciale per le persone con disabilità.

I partecipanti saranno provinati direttamente da Alfonso Signorini e da Irene

Ghergo, autrice TV. Una grande opportunità per giovani artisti e artisti emergenti

per entrare a far parte del mondo dello spettacolo dalla porta principale grazie

anche al produttore dell’iniziativa Fabio Palazzi, organizzatore di grandi eventi,

che da molti anni vive tra Napoli e Capri.

“Ho voluto fortemente che questa audizione si facesse a Napoli – afferma Fabio

Palazzi – perché vivendo in questa città sono venuto a contatto con tantissime realtà

culturali e tantissimi giovani con grandi capacità artistiche. Voglio dare una

opportunità a questi giovani perché Napoli è una città ricca di arte e fermento

culturale. I ragazzi entrano dalla porta principale, infatti a provinarli sarà colui che

ha scritto tante pagine sullo star system, colui che oltre ad essere un grande

giornalista e conduttore con una forte esperienza nel mondo dello spettacolo e anche

regista di opere liriche. Il numero uno della televisione, Alfonso Signorini”.

Inoltre i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con Alfonso Signorini

durante il party “You Talent” previsto la stessa sera alle ore 23.00, sempre a

Villa Domi, grazie anche all’interesse mostrato verso questa iniziativa e verso i

giovani di Domenico Kontessa, proprietario di Villa Domi e sostenitore della cultura

e delle bellezze di Napoli con una forte attenzione verso le giovani generazioni.

I candidati per prenotarsi dovranno mandare un messaggio su WhatsApp al

numero: 366.9995798 indicando Nome, Cognome, numero di telefono e categoria

per la quale si partecipa. E poi presentarsi ai provini il giorno 20 maggio dalle ore

15.00 alle ore 19.00.