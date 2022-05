Alfredo Catapano coordinatore provinciale di Napoli di Partitalia

Alfredo Catapano è stato appena nominato coordinatore provinciale di Napoli di Partitalia. Nei prossimi giorni la presentazione ufficiale dell’associazione. Nasce anche nel capoluogo partenopeo l’Associazione Partitalia a sostegno degli imprenditori e di tutte le partite iva. Sostenere imprenditori, liberi professionisti e partite iva dalla pressione fiscale e dai lacci burocratici: questo lo scopo dell’associazione. “Con questa associazione si vuole dare sostegno, e voce agli imprenditori, liberi professionisti, e partite iva che in questi ultimi anni hanno subito, un profondo disagio tra cartelle esattoriali da pagare, bollette aumentate, il caro prezzo delle materie prime per effetto della pandemia prima e la guerra poi. Questo conflitto spacca a metà il commercio, dove sono i grandi ad avere voce in capitolo e a dominare queste associazioni. Noi vogliamo difendere le piccole partite iva, le piccole e medie imprese, i tanti precari che si nascondono dietro la partite iva per avere uno stipendio da portare a casa”, si legge in una nota.