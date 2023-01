Alfredo Cospito, scontri a manifestazione anarchici a Roma: ferito un poliziotto

(Adnkronos) – Scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine in Piazza Trilussa a Roma. Un poliziotto è rimasto ferito alla testa. I manifestanti hanno lanciato bottiglie e oggetti contro le forze dell’ordine, continuando a intonare cori in solidarietà ad Alfredo Cospito e contro il 41 bis. A quel punto è partita una piccola carica di alleggerimento da parte della polizia in assetto antisommossa. Un manifestante è stato fermato dalla Digos di Roma. L’uomo è stato portato in Questura per essere identificato.

Ci sono stati lanci di sedie, tavoli, bottiglie e cestini di rifiuti verso le forze dell’ordine, schierate in assetto antisommossa. Hanno, inoltre, rovesciato diversi vasi di piante in mezzo alla strada e si sono poi dileguati nelle vie limitrofe, distruggendo tutto quello che incontrano sulla loro strada. Paura nel quartiere, dove giovani che stavano trascorrendo il sabato sera a Trastevere, si sono alzati dai tavoli e si sono rifugiati in alcuni locali della zona. Un gruppo di una trentina di anarchici si è, infine, asserragliato in un garage di via dei Panieri a Roma. I manifestanti saranno ora portati in Questura per essere identificati e la loro posizione sarà valutata dagli investigatori della Digos di Roma.