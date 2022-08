Alfredo Del Curatolo insignito del titolo di Cavaliere della Stella d’Italia

Alfredo “Freddie” Del Curatolo – scrittore, cantante e giornalista che da anni vive a Malindi, dove è il direttore di Malindikenya.net – è stato insignito Cavaliere della Stella d’Italia, onorificenza con cui il presidente della Repubblica premia chi si è speso, spesso in maniera volontaria, nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l’Italia e gli altri Paesi. A conferirgli il titolo, per conto di Mattarella – scrive La Provincia di Como -, l’ambasciatore Alberto Pieri. Il premio vuole essere un riconoscimento per l’impegno di Del Curatolo che “dal 2008 infonde per dare quotidianamente informazioni agli italiani in Kenya” e che “attraverso i suoi libri, gli spettacoli e i suoi dischi, ha saputo raccontare i nostri connazionali in questo paese e la loro integrazione”.