Alfredo Maria Becchetti, a capo del Gse arriva il presidente di Infratel

Il vuoto di potere al vertice del Gse (Gestore Servizi Energetici) è stato colmato. Dopo le dimissioni di Paolo Arrigoni, ex senatore della Lega, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha sciolto le riserve puntando su una figura di peso del panorama romano: il notaio Alfredo Maria Becchetti. Già presidente di Infratel, società di Invitalia che si occupa di banda larga, il notaio romano è molto vicino al centrodestra e ha un trascorso sia come coordinatore della Lega nella Capitale che come candidato, sempre per lo stesso partito, alla Camera dei Deputati.