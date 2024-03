Algeria, ambasciatore italiano incontra il ministro dei Lavori pubblici

Il nuovo ambasciatore d’Italia in Algeria Alberto Cutillo ha incontrato i ministri dei Lavori Pubblici e dell’Industria del Paese nordafricano con i quali ha parlato, tra l’altro, della collaborazione dell’Italia nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali.

La sede diplomatica italiana ad Algeri ha specificato in una nota su Facebook che l’ambasciatore ha avuto un “cordiale incontro” con il ministro dei Lavori Pubblici Lakhdar Rekhroukh “per discutere della collaborazione fra Italia e Algeria nel settore delle grandi opere infrastrutturali”.

Il capo della missione diplomatica, precisa una seconda nota, ha incontrato anche il capo del dicastero algerino dell’industria Ali Aoun. Durante l’incontro si è parlato dei partenariati esistenti e dei nuovi settori che offrono opportunità per le imprese italiane.