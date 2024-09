Algeria, elezioni presidenziali anticipate: sulla tv di stato il voto al consolato a Napoli

Un report sull’andamento del voto all’ombra del Vesuvio per le elezioni presidenziali anticipate in Algeria in onda sulla tv nazionale dello stato africano. A condividerlo sui social è stato il consolato generale d’Algeria a Napoli che nei giorni scorsi aveva voluto rendere comunicato a tutti i cittadini algerini residenti nella circoscrizione consolare la messa a disposizione di cinque seggi elettorali (Napoli, Aversa, Caserta, Capaccio Paestum, Battipaglia, Bari, Barletta, Andria, Trani, Vittoria e Palermo) al fine di facilitare l’esercizio dei loro diritti civici nelle migliori condizioni possibili.

Le elezioni presidenziali anticipate in Algeria, dal 2 al 7 settembre, permetteranno al popolo algerino di scegliere il proprio presidente per i prossimi cinque anni.

“A tal fine – si leggeva nella nota del consolato – sono state mobilitate tutte le risorse umane e finanziarie per garantire che lo scrutinio avvenga in condizioni ottimali. Il consolato generale d’Algeria a Napoli resta a disposizione dei cittadini algerini per qualsiasi informazione o ragguaglio relativo a queste elezioni e li invita a partecipare massicciamente. Il consolato generale desidera inoltre esprimere i suoi sinceri ringraziamenti e la sua gratitudine alle autorita’ regionali della Sicilia, della Puglia e della Campania per l’assistenza e il sostegno logistico ai gruppi dirigenti che si recano nei loro territori, in particolare in termini di sicurezza”.