Algeria, firmata l’intesa sull’agricoltura rigenerativa: concessione strategia di 36mila ettari a Bonifiche Ferraresi

Nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa e a seguito dell’incontro bilaterale del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il presidente della Repubblica di Algeria, Abdelmadjid Tebboune, a margine del Vertice G7 di Borgo Egnazia, è stata firmata oggi ad Algeri un’intesa nel campo dell’agricoltura rigenerativa ad alta tecnologia alla presenza dei rispettivi ministri dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida e Youcef Cherfa. Secondo quanto rende noto Palazzo Chigi, l’accordo prevede una concessione strategica da parte del governo algerino di 36.000 ettari, che la società Bonifiche Ferraresi S.p.A. recupererà all’uso agricolo, creando un’intera filiera produttiva. Le attività verranno avviate già nel 2024 tramite la creazione di pozzi e una prima semina di cereali. “Questa intesa rappresenta il più grande investimento in agricoltura sostenibile fatto sinora dall’Italia in Nord Africa, dove il Governo italiano è impegnato nel settore con un’azione ad ampio raggio che coinvolge diverse aree e Nazioni della sponda sud del Mediterraneo”, spiega la Presidenza del Consiglio.