Algeria, viaggio premio in Italia per gli studenti più meritevoli

Il Presidente della Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune ha scelto l’Italia come destinazione per l’annuale viaggio che la Casa presidenziale ha organizzato dal 20 al 31 agosto per i 110 migliori studenti (di cui dieci con handicap) dell’esame di maturità “Baccalaureat 2023” in Algeria. Lo si è appreso da fonti informate al Algeri dove l’Ambasciata italiana di cui l’Ambasciatore Abdelkrim Touahria sta assicurando il coordinamento per la partenza dei ragazzi. La scelta di realizzare a Roma, Firenze e Milano un “viaggio altamente simbolico” per tutta la nazione algerina proviene direttamente da Tebboune, a testimonianza della “straordinaria importanza” che il capo di Stato annette, anche personalmente, alle relazioni con l’Italia. Un appuntamento che la Casa presidenziale organizza da oltre 15 anni per incoraggiare l’eccellenza accademica e “premiare” i migliori allievi che si sono distinti per il loro merito nelle prove degli esami di “Baccalaureat – Bac” negli Istituti algerini. Negli ultimi anni, la destinazione prescelta era stata la Turchia, anche per le facilitazioni relative al rilascio dei visti d’ingresso. Nell’ottica algerina, tuttavia, l’opportunità di recarsi quest’anno in Italia avrebbe assunto un’ulteriore dimensione più politica per celebrare in un “Paese fratello” i dati estremamente incoraggianti registrati dagli studenti algerini nelle prove Bac 2023 con un tasso di promozioni del 50,63%, il più alto negli ultimi 10 anni. Un risultato che rappresenta il superamento di un banco di prova dell’esecutivo algerino impegnato, su indicazione del presidente sin dall’inizio del suo mandato, nella promozione di una strategia per “ammodernare, migliorare e innovare” il settore educativo nazionale. A seguito della cerimonia di consegna dei diplomi Bac da parte di Tebboune lo scorso 30 luglio presso il Palazzo del Popolo di Algeri, il ministro dell’Educazione, Abdelhakim Belaabed, aveva dato mandato al suo dicastero di procedere all’organizzazione della missione sottolineando il forte auspicio da parte algerina che il programma della visita possa contemplare anche un incontro istituzionale durante il soggiorno a Roma (da domenica prossima 20 al 31 agosto). La scelta di ospitare in Italia la giovane eccellenza accademica algerina rappresenta un ulteriore tassello volto ad arricchire il mosaico di attività che compongono il denso calendario di appuntamenti che caratterizzano attualmente il partenariato bilaterale.