Ali onlus: Assumiamo personale qualificato in Campania da inserire nella nostra struttura

“Nell’ambito del potenziamento dell’assistenza da dare ai agli associati siamo alla ricerca di personale qualificato da inquadrare nella nostra struttura”. Lo rende noto il presidente dell’Associazione no profit “Ali onlus”, presieduta da Alessandro Fucci, nata con lo scopo di dare voce a chi è affetto da malattie invalidanti non riconosciute dal Sistema Sanitario Nazionale e di potenziare l’assistenza di prossimità sanitaria per il cittadino.

In particolare, “Ali onlus” è alla ricerca di fisioterapiste, Oss e diplomati e/o laureati cui affidare le attività di segreteria dell’associazione.

“La decisione di pubblicizzare questa nostra richiesta – aggiunge Fucci – è per riuscire a selezionare le migliori professionalità presenti sul nostro territorio e, quindi, delle aree interne della Campania, che continua a far registrare la ‘fuga’ di tanti giovani al Nord o all’estero”. Per maggiori informazioni si prega di contattare il seguente numero: 346 3730900.