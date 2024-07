Alice Cairati capo della comunicazione di Piemme, Sperling & Kupfler e Mondadori Electa

A partire dal 1° luglio 2024, Alice Cairati assume il ruolo di responsabile Comunicazione e Promozione per le case editrici Piemme, Sperling & Kupfer e Mondadori Electa. Nata a Milano nel 1984, Cairati si laurea con lode in Scienze Filosofiche presso l’Università di Milano. Il suo percorso professionale all’interno del gruppo Mondadori inizia 13 anni fa presso Mondadori Electa. Dopo 3 anni nel settore marketing, nel 2014 fa il salto verso la comunicazione e l’organizzazione di eventi. Dal 2019 ricopre il ruolo di responsabile Comunicazione per la linea Varia di Mondadori Electa, Sperling & Kupfer e Piemme.